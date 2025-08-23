প্রকৃতিবিরোধী উন্নয়ন প্রকল্প বরদাশত করা হবে না: রিজওয়ানা

প্রকৃতিবিরোধী উন্নয়ন প্রকল্প বরদাশত করা হবে না: রিজওয়ানা
প্রকৃতিবিরোধী কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বরদাশত করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, এ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। তাই প্রকৃতিবিরোধী যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপারে আমরা কঠোর থাকবো, বরদাশত করবো না। এ নিয়ে জনসচেতনতারও প্রয়োজন আছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গাজীপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের সিনেট হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তরুণদের যে দেশপ্রেম ও সাহসিকতা দেখা গেছে, তা দেশে আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে দেশকে এগিয়ে নিতে আজকের তরুণদেরই কাজ করতে হবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রায় আড়াই হাজার কলেজে অধ্যয়নরত দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তুলতে পুরোনো সিলেবাস সংস্কারের পাশাপাশি প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নূরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ টি এম জাফরুল আযম প্রমুখ।
অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় পর্যায়ে আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথিরা। এর আগে সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের এ প্রতিযোগিতায় ১১টি ইভেন্টের চূড়ান্ত পর্বে মোট ১৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেন।
ইভেন্টগুলোর মধ্যে ছিল উপস্থিত বক্তৃতা, লোকগীতি ও গণসংগীত, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, নৃত্য, সৃজনশীল দলীয় নৃত্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা।
