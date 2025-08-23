  2. জাতীয়

সবুজবাগে ১১ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৫ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর সবুজবাগে ১১ বছরের এক শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় রিমন (১৯) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সবুজবাগের দক্ষিণ রাজারবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ওই শিশুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। এরপর গাইনি বিভাগের ২১২ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

সবুজবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রেজাউল করিম বলেন, শিশুটির বাবার মুখে জানতে পারি- পাশের বাসার রিমন নামের এক যুবক তার মেয়েকে ফুসলিয়ে ধর্ষণ করে। পরে মেয়ের কাছ থেকে শুনে ওই যুবককে ধরে ফেলেন তারা। এরপর পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, পরিবারের সহযোগিতায় ওই শিশুকে আমরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কাজী আল-আমিন/বিএ

