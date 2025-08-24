তরুণদের ‘ইয়ুথ মার্চ’
তামাক নিয়ন্ত্রণে আইনের খসড়া সংশোধনী দ্রুত পাসের দাবি জানিয়ে রাজধানীতে ‘ইয়ুথ মার্চ’ করেছে তরুণরা। শনিবার (২৩ আগস্ট) এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তরুণ-তরুণীরা।
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে শাহবাগে শেষ হয় এই কর্মসূচি। এসময় তারা তামাক কোম্পানির সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাতিল এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়া দ্রুত পাসের দাবি জানায়।
এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, তামাক যে ক্ষতিকর তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। আজকের এই যুদ্ধে তরুণদের পাশে রয়েছি আমি।
এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায় এবং লাখ লাখ মানুষ অসুস্থ হয়। তরুণদের মধ্যে তামাক ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জাতির ভবিষ্যতের জন্য হুমকি। তারা তামাক কোম্পানির সঙ্গে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠককে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-এর আর্টিকেল ৫.৩ লঙ্ঘন হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
ইয়ুথ মার্চের সঙ্গে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ডর্প, নারী মৈত্রী, পিপিআরসি, প্রজ্ঞা, তাবিনাজ ও অন্যান্য তামাকবিরোধী সংগঠন অংশগ্রহণ করে। কর্মসূচি শেষে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রতিনিধির হাতে প্রায় ১০ হাজার যুব প্রতিনিধির স্বাক্ষর সংবলিত দাবিনামা হস্তান্তর করা হয়।
তরুণদের ‘ইয়ুথ মার্চ’ এ উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক ক্যানসার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, ডর্পের উপ-নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ যোবায়ের হাসান, নারী মৈত্রীর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আকতার ডলি এবং অন্যান্য তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
