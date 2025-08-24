  2. জাতীয়

রাউজানে মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ড, ৫ বসতঘর পুড়ে ছাই

প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
রাউজানে অগ্নিকাণ্ডে ৫টি বসতঘর পুড়ে গেছে

চট্টগ্রামের রাউজানের পূর্ব গুজরা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অগ্নিকাণ্ডে ৫টি বসতঘর পুড়ে গেছে। এসময় যীশু চৌধুরী নামের এক ব্যক্তি দগ্ধ হন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিনগত রাত দেড়টার দিকে বইল্লে দিঘীর পাড় চৌধুরী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন- যীশু চৌধুরী, সভু চৌধুরী, শামন্ত চৌধুরী, রিবন চৌধুরী ও পঞ্চধীর চৌধুরী।

ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, আগুনে ৫টি বসতঘরের আসবাবপত্র, নগদ টাকা, সোনার গয়না ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পুড়ে প্রায় ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ যীশু চৌধুরী বলেন, গভীর রাতে হঠাৎ আগুন দেখে স্ত্রী আমাকে জানানোর পর চিৎকার করি। এরপর আশপাশের লোকজন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন।

রাউজান ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা শামসুল আলম বলেন, খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এসময় আশপাশের অনেক বসতঘর রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

