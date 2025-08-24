  2. জাতীয়

সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ইসিতে বিক্ষোভ, বন্ধ প্রধান ফটক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ইসিতে বিক্ষোভ, বন্ধ প্রধান ফটক
সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ইসির সামনে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের বিক্ষোভ/ছবি: জাগো নিউজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণে শুনানি শুরু হয়েছে। রোববার (২৪ আগস্ট) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) শুনানি শুরু হয়। এদিকে সকাল থেকে সীমানা পরিবর্তনের প্রতিবাদে ইসির সামনে বিক্ষোভ করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। হাজারো মানুষ জড়ো হয়ে নানা স্লোগান দিচ্ছেন। কেউ আবার প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে ইসির প্রতি ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

সরেজমিন দেখা যায়, হাজারো মানুষ প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে জানান দিচ্ছে কুমিল্লা-২ হোমনা-মেঘনা আসন চাই, অবৈধ খসড়া মানি না মানবো না। আগে মেঘনা ও কুমিল্লা ২ আসনে ছিল মেঘন হোমনা উপজেলা নিয়ে। এখন মেঘনা কুমিল্লা ১ আসন অর্থাৎ দাউদকান্দির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

মেঘনা উপজেলার বাসিন্দা ইয়াসিন রাহাত বলেন, মেঘনা দাউদকান্দির সঙ্গে গেলে দূরত্ব থাকবে। আমরা অবহেলিত থাকবো। শাসন ব্যবস্থা হোমনার সঙ্গে ভালো। আমরা মেঘনা হোমনা এক সঙ্গে থাকতে চাই। আমরা দাউদকান্দি উপজেলার সঙ্গে থাকতে চাই না। এটা আমাদের কথা।

সীমানা পরিবর্তনের প্রতিবাদে ইসিতে বিক্ষোভ, বন্ধ প্রধান ফটক

যশোর-৩ (সদর) ও যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনসহ এক হাজার ৭৬০টি দাবি-আপত্তির শুনানি করার কথা রয়েছে। দাবি-আপত্তির বিষয়ে শুনানি গ্রহণের পর পর্যালোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার। এটা নিয়েও প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃর্নির্ধারণে শুনানি শুরু হয়ে চলবে বুধবার (২৭ আগস্ট) পর্যন্ত। এ চারদিনে এক হাজার ৭৬০টি দাবি-আপত্তির শুনানি করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

রোববার (২৪ আগস্ট) কুমিল্লা অঞ্চলের ১৮টি আসনের বিপরীতে ৬৮৩টি দাবি-আপত্তির শুনানি গ্রহণ করা হবে। পরদিন সোমবার (২৫ আগস্ট) খুলনা অঞ্চলের ৯৮টি, বরিশাল অঞ্চলের ৩৮১টি এবং চট্টগ্রামের ২০টি শুনানি গ্রহণ করা হবে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকা অঞ্চলের ৩১৬টি আসনের দাবি-আপত্তির শুনানি গ্রহণ করবে ইসি এবং সবশেষ বুধবার (২৭ আগস্ট) রংপুরের সাতটি, রাজশাহীর ২৩২টি ময়মনসিংহের তিনটি, ফরিদপুরে ১৮টি এবং সিলেট অঞ্চলের দুটি আসনের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে নির্বাচন কমিশনে মোট ৮৩টি আসনের সীমানা পরিবর্তনে এক হাজার ৭৬০টি আবেদন জমা পড়ে। সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়ে কুমিল্লা অঞ্চল থেকে ৬৮৩টি। সবচেয়ে কম আবেদন ছিল রংপুর অঞ্চলে সাতটি। সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়ে একক আসন হিসেবে কুমিল্লা-১ আসনে, ৩৬২টি। পিরোজপুর-১, পিরোজপুর-২ ও পিরোজপুর-৩ আসন থেকে আবেদন পড়ে ২৮৭টি। সিরাজগঞ্জ ৫ ও সিরাজগঞ্জ ৬ আসন থেকে আবেদন পড়ে ২২০টি। এদিকে ঢাকার মধ্যে ঢাকা-১ আসনে আবেদন পড়ে সবচেয়ে বেশি ৭৯টি।

সীমানা পরিবর্তনের প্রতিবাদে ইসিতে বিক্ষোভ, বন্ধ প্রধান ফটক

৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটার সংখ্যার সমতা আনতে গিয়ে গাজীপুর জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে ছয়টি করা হয়। এবং বাগেরহাটের আসন চারটি থেকে কমিয়ে তিনটির প্রস্তাব করা হয়।

এছাড়া পরিবর্তন আনা হয় ৩৯টি আসনে। এগুলো হলো-পঞ্চগড় ১ ও ২; রংপুর ৩; সিরাজগঞ্জ ১ ও ২; সাতক্ষীরা ৩ ও ৪; শরীয়তপুর ২ ও ৩; ঢাকা ২,৩,৭,১০,১৪ ও ১৯; গাজীপুর ১, ২, ৩, ৫ ও ৬; নারায়ণগঞ্জ ৩, ৪ ও ৫; সিলেট ১ ও ৩; ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২ ও ৩; কুমিল্লা ১, ২, ১০ ও ১১; নোয়াখালী ১, ২, ৪ ও ৫; চট্টগ্রাম ৭ ও ৮ এবং বাগেরহাট ২ ও ৩ আসন।

দাবি-আপত্তিগুলো শুনানি শেষে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন।

এমওএস/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।