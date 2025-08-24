  2. জাতীয়

বকেয়ার দাবিতে শ্রম ভবনে ২ কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৬ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর বিজয় নগর শ্রম ভবনের নিচ তলায় বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ২ কারখানা শ্রমিকরা। রোববার (২৪ আগস্ট) সকাল থেকে শ্রম ভবনের মেঝেতে বসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন দুই কারখানার শ্রমিকরা।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সৈয়দ হাসান আলী নামের এক কর্মচারী জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের কারখানায় ১৪৫ জন শ্রমিক আছেন। আমরা ২৩ মাস ধরে বেতন ও বোনাস পাচ্ছি না। বকেয়া আদায়ের দাবিতে আমরা ৭ দিন ধরে শ্রম ভবনের নিচে অবস্থান করছি।

তিনি বলেন, মালিকপক্ষ দিচ্ছি-দেব বলে ঘুরাচ্ছে, টাকা দিচ্ছে না। শ্রম ভবন থেকেও কোনো আশ্বাস পাচ্ছি না। আমরা মানবেতর জীবনযাপন করছি।

এদিকে আন্দোলনে অংশ নেওয়া আরেক কারখানার কর্মীরা জানান, তারা দুই মাসের বেতন ও বোনাস পাননি। এছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটির টাকা পাননি। এসব বকেয়ার দাবিত চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি ও জুনে সড়কে বিক্ষোভ করা হয়।

ওই কারখানার কোয়ালিটি ম্যানেজার শহিদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, সাভারের হেমায়েতপুরে আমাদের গার্মেন্টসের অবস্থান। কারখানা বন্ধ করে দিয়ে মালিক পালিয়ে গেছেন। আমাদের বেতন-ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার, মালিক কারও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

তিনি বলেন, আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। কোনো প্রতিকার পাইনি। গতকাল (শনিবার) ধানমন্ডিতে মালিকের বাসায় গিয়েছিলাম। প্রশাসন আমাদের সেখানে অবস্থান করতে দেয়নি। আমরা আমাদের বেতন ও ভাতা চাই।

