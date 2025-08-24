ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, ঢাকায় একদিনে ১৭১৫ মামলা

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, ঢাকায় একদিনে ১৭১৫ মামলা
রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ১৭১৫টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। এছাড়াও অভিযানকালে ২৯৮টি গাড়ি ডাম্পিং ও ১২৩টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, ২৩ আগস্ট ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে এসব মামলা করেছে।
ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
টিটি/এমআরএম/এমএস