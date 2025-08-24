  2. জাতীয়

পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চীনের উদ্যোগে নয়: তৌহিদ হোসেন

প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে চীনের ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

রোববার (২৪ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে, তিনি ঢাকায় সফররত পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন।

সংবা্দ সম্মেলনে এক সাংবাদিক জানতে চান, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্প্রতি যে বৈঠক ও দেশটির মন্ত্রীদের সফরের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে, তা কি চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ ত্রিপাক্ষিক কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা স্পষ্টভাবে বলেন, একেবারে এক শব্দে বললে- না। সম্পর্ক উন্নয়নের এই উদ্যোগ চীনের ত্রিপাক্ষিক প্রস্তাবের কারণে নয়।

তিনি জানান, ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থায় চীনের উৎসাহ আছে, পাকিস্তানেরও আগ্রহ আছে। কিন্তু আমরা বলেছি, ঠিক ত্রিপক্ষিক নয়, আপনারা চাইলে চতুর্পাক্ষিক করেন। আরও দেশকে নিয়ে আসুন, আমরা একসঙ্গে বসি।

তৌহিদ হোসেন আরও বলেন, আমাদের অবস্থান এখনো একই আছে এবং তারা সেটা কগনিজেন্সে নিয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন কোনো উদ্যোগ হতে পারে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে নিয়ে গত জুনে চীন ত্রিপক্ষীয় এক ‘অনানুষ্ঠানিক আলোচনা’র আয়োজন করেছিল। ১৯ জুন চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবদের মধ্যে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে ওই ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা চলছে।

