অক্টোবরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট চালুর আশা ইসহাক দারের
অক্টোবরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ফ্লাই জিন্নাহ সরাসরি ফ্লাইট চালু করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। পিআইএ-এর বেসরকারিকরণ সম্পন্ন হলে এটিও ঢাকা রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
রোববার (২৪ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
বৈঠকে দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, যুবসমাজের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়ানো এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠন সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে আলোচনা করেন।
ইসহাক দার ড. ইউনূসকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহবাজ শরিফের শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
জবাবে ড. ইউনূস প্রধানমন্ত্রী শরিফের সঙ্গে পূর্ববর্তী সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শরিফের সঙ্গে আমার যখনই দেখা হয়েছে, আমরা সার্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম। সার্ক আমাদের উভয়ের শীর্ষ অগ্রাধিকার। এ সময়, তিনি পাক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা জানান।
দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্ভাবনা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে পাক উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী দার বলেন, আমি মনে করি আমাদের দুটি অর্থনীতি পরিপূরক। অনেক ক্ষেত্রে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।
তিনি দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক ক্ষমতায়নে ড. ইউনূসের অবদানেরও প্রশংসা করেন। বলেন, বাংলাদেশ এমন একজন সরকার প্রধানকে পেয়েছে, যিনি গোটা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেন।
ঢাকায় অবস্থানকালে ইসহাক দার জ্বালানি ও বাণিজ্য বিষয়ক উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন।
প্রধান উপদেষ্টা সার্কভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ককে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এগিয়ে নেওয়া ও জনগণ পর্যায়ের সম্পর্ক বাড়ানোর ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, আমি সার্ককে উৎসাহিত করি। পাকিস্তানসহ সার্ক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রসঙ্গে ড. ইউনূস বলেন, যখন পাকিস্তানি শিল্পীরা বাংলাদেশে গান করেন, সবাই তাদের প্রতিভার প্রশংসা করে। এটাই সেই চেতনা, যা আমাদের লালন করতে হবে।
১৩ বছর পর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফররত পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দার জানান, নৌ ও আকাশ যোগাযোগ উন্নত করার উদ্যোগ চলছে। তিনি বলেন, অক্টোবরে ফ্লাই জিন্নাহ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু করবে বলে আমরা আশা করছি। পিআইএ-এর বেসরকারিকরণ সম্পন্ন হলে তারাও ঢাকা রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করবে।
দুই নেতা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বাণিজ্য, সংস্কৃতি বিনিময় ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়া গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীও উপস্থিত ছিলেন।
এমইউ/এএমএ/জিকেএস