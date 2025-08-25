  2. জাতীয়

নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ এএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
অভিযান পরিচালনা করছেন চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা

চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরির অভিযোগে দুটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার (২৪ আগস্ট) সকালে মিয়া খান নগর ও কালা মিয়া বাজার এলাকায় চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা এই অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেকারি পণ্য উৎপাদন, অননুমোদিত নিম্নমানের রং ও ফ্লেভার ব্যবহার, বারবার পোড়া তেল ব্যবহার এবং মেয়াদবিহীন খাদ্যপণ্য সংরক্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এ কারণে মিয়া খান নগরের আলবেনী বেকারি কারখানাকে ৩৫ হাজার টাকা এবং কালা মিয়া বাজারের সুইটস হাঙ্গারকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ বিষয়ে চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে।

