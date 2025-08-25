শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় বিমান উপদেষ্টার

শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় বিমান উপদেষ্টার
এয়ার টিকেটের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও প্রতারণা প্রতিরোধে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে পরিদর্শনে যান তিনি।
পরিদর্শনকালে তিনি যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শুনেন। পরে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।
সভায় আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল, ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম জোরদারে ম্যাজিস্ট্রেট সংখ্যা বৃদ্ধি; সিভিল অ্যাভিয়েশন রুলসে মোবাইল কোর্ট অন্তর্ভুক্তকরণ; প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের যাত্রীসেবার গতি আনয়ন; এপিবিএন-এর জনবল সংকট নিরসন।
এ সময় উপদেষ্টা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, মন্ত্রণালয়ের জারি করা নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়িত হলে বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা হবে আরও স্বচ্ছ, গতিশীল ও যাত্রীবান্ধব।
এসময় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ নাসরীন জাহান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এমডি ও সিইও ড. মো. সাফিকুর রহমান এবং মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন এজেন্সির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
