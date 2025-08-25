ঢাকায় ২৫টি স্থায়ী পোস্টার বোর্ড উদ্বোধন ডিএনসিসির
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন এলাকায় ১০টি নতুন পোস্টার বোর্ড এবং সংস্কার করা ১৫টি বিদ্যমান বোর্ড উদ্বোধন করা হয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁও তালতলা বাসট্যান্ডে পোস্টার বোর্ড স্থাপন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।
ডিএনসিসি জানায়, প্রাথমিকভাবে শহরে বিভিন্ন স্থানে ২৫টি বোর্ড চালু করা হলেও পর্যায়ক্রমে সব ওয়ার্ড, গুরুত্বপূর্ণ মোড়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে পোস্টার বোর্ড স্থাপন করা হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, শহরে সৌন্দর্য রক্ষার্থে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে পোস্টার লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক পোস্টার এসব বোর্ডে বিনামূল্যে লাগানো যাবে।
যারা সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যত্রতত্র পোস্টার লাগিয়ে শহর নোংরা করবেন তাদের বিরুদ্ধে সিটি করপোরেশনের বাণিজ্যিক রেট অনুযায়ী জরিমানা করা হবে বলে প্রশাসক উল্লেখ করেন।
