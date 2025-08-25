চট্টগ্রামে টিসিবির এক হাজার লিটার ভোজ্যতেলসহ মজুতদার আটক
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে অভিযান চালিয়ে মজুত করা টিসিবির ১ হাজার ২০ লিটার সয়াবিন তেল জব্দ করেছে প্রশাসন। এ সময়, মোহাম্মদ ইকবাল (৩৮) নামে এক মজুতদার ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ৭টা থেকে ফটিকছড়ির নানুপুর বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোজাম্মেল হক চৌধুরী। আটক ইকবালের বাড়ি ফটিকছড়ির ধর্মপুর ইউনিয়নে। তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে উপজেলা প্রশাসন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোজাম্মেল হক চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, টিসিবির সরকারি ভর্তুকির পণ্য খোলা বাজারে বিক্রির সুযোগ নেই। এসব পণ্য নির্ধারিত উপকারভোগীদের কাছে বিক্রি করতে হয়। কিন্তু নানুপুর বাজারে টিসিবির সয়াবিন তেল উপকারভোগীদের কাছে বিক্রি না করে মজুদ করা হয়েছে- এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ (সোমবার) সকালে নানুপুর বাজারে অভিযান চালানো হয়।
তিনি আরও বলেন, অভিযানে নানুপুর বাজারের মেসার্স কামাল স্টোরের গুদাম থেকে ১ হাজার ২০ লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল জব্দ করা হয়। পাশাপাশি দোকানটির মালিক মো. ইকবালকে আটক করা হয়।
ইউএনও বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে নিয়মিত মামলার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাকে থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
