গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি পেলেন এসবি প্রধান গোলাম রসুল
পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান অতিরিক্ত আইজি (গ্রেড-২) মো. গোলাম রসুলকে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দিয়ে তাকে অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক করা হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপ-সচিব মো. মাহবুবুর রহমানের সই করা পুলিশ-১ শাখা থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
এতে বলা হয়ে, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করতেও বলা হয়েছে।
গত ১৩ জানুয়ারি থেকে তিনি পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
কেআর/এএমএ/এএসএম