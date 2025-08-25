সেমিকন্ডাক্টর খাতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে চীনা কোম্পানি
বাংলাদেশ ও চীন সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে সহযোগিতা জোরদার করতে একটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) ঢাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআইএ) ও হুবেই সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (এইচএসআইএ)-এর মধ্যে এ চুক্তি সই হয়।
বিএসআইএ সভাপতি এম এ জব্বার এবং এইচএসআইএ-এর সহ-সভাপতি প্রফেসর ওয়েই লিউ নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।
বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআইএ) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
চুক্তির আওতায় জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়, যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব, বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ও এক্সপো আয়োজনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে দুই পক্ষ একসঙ্গে কাজ করবে।
অনুষ্ঠানে প্রফেসর ওয়েই লিউ বলেন, উহানকে বলা হয় চীনের ‘অপটিক্যাল ভ্যালি’, যেখানে শত শত অপটিক্যাল যোগাযোগ ও সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি রয়েছে। ৬০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থী নিয়ে উহান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের শক্তিশালী কেন্দ্র। বাংলাদেশের মেধাবী জনশক্তি শিক্ষা-গবেষণা, প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি বিনিময়ে অসাধারণ সম্ভাবনা তৈরি করবে।
তিনি জানান, এইচএসআইএ-এর অধীনে থাকা প্রায় ৫০০ সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানির কিছু প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে এনে যৌথ উদ্যোগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিএসআইএ সভাপতি এম এ জব্বার বলেন, আজকের এই সমঝোতা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক নয়, একাডেমিক বিনিময় ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির নতুন সুযোগ তৈরি করবে। বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর ভ্যালু চেইনে আমাদের অগ্রযাত্রা আরও দ্রুত হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রোকনুজ্জামান, বুয়েটের অধ্যাপক ড. এ এস এম এ হাছিব, বিএসআইএ এর সিনিয়র অ্যাডভাইজার এনায়েতুর রহমান, পরিচালক কামরুল আহসান দেওয়ানজি, আলিয়া শফকাত, আশিকুর রহমান তানিমসহ সেমিকন্ডাক্টর খাতের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরা।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সহযোগিতা বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে এবং দেশকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।
