অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনার ফলে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতি কমেছে

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনার ফলে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতি কমেছে
অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনার ফলে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতির সুযোগ কমেছে বলে জানিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ।
তিনি বলেন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ই-মিউটেশন সিস্টেমের কারণে মালিকানার তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হয়, যা ভুয়া দলিল তৈরির সুযোগ অনেকাংশে হ্রাস করে এবং ভূমি সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ জন্য প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন টিম গঠন করা হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ৭৭তম টিম সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সিনিয়র সচিব বলেন, ভূমিসেবা প্রদানে সকল পর্যায়ের কার্যক্রমে মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে কারও বিরুদ্ধে অসততা বা সেবাগ্রহীতাকে হয়রানির প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে।
ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) মো. শরিফুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (জরিপ ও সায়রাত অনুবিভাগ) সায়মা ইউনুস, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) মো. এমদাদুল হক চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
