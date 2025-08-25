  2. জাতীয়

১৯ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

নোমান গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
প্রায় ১৯ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে নোমান গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামি ১৮ কোটি ৯৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের জ্ঞাত-আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদের মালিকানা অসাধু উপায়ে অর্জনপূর্বক নিজ ভোগদখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

এর আগে দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মো. নুরুল ইসলামের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত।

