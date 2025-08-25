নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে ভাঙচুর, ‘উপদেষ্টা মাহফুজের ওপর হামলা হয়নি’

নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে ভাঙচুর, ‘উপদেষ্টা মাহফুজের ওপর হামলা হয়নি’
নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর কোনো হামলা হয়নি বলে জানিয়েছেন ওয়াশিংটন দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা। তবে কনস্যুলেট অফিসে হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসে রোববার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে গিয়েছিলেন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম।
প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা জাগো নিউজকে বলেন, তিনি (মাহফুজ আলম) সেখানে পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবে অংশ নিয়েছেন। মাহফুজ আলম সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন এবং প্রোগ্রাম থেকে বের হয়েছেন।
কারা হামলা করেছে, তাদের শনাক্ত করতে পেরেছেন কি না- জানতে চাইলে গোলাম মোর্তোজা বলেন, এটা আওয়ামী ফ্যাসিস্টরাই করেছে। ওরা যখন ভাঙচুর করে তখন পুলিশ এসেছে এবং ওদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এই হলো ঘটনা।
তিনি বলেন, ওরা যেটা করেছে যে স্টুডেন্টরা এই প্রোগ্রামের দাওয়াতপ্রাপ্ত ছিলেন তারা জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন উত্তর আমেরিকায়। তাদের অনেকের ওপর রাগ, তাদের ডিম নিক্ষেপ করেছে।
গোলাম মোর্তোজা বলেন, কনস্যুলেটের যে মূল দরজা সেটা প্রধান সড়কের কাছে। ওটা গ্লাসের, সেটা ওরা লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলেছে। ওরা দেশে যা করে এখানেও তাই করেছে। আর প্রচুর গালাগালি করেছে; এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য।
প্রেস মিনিস্টার বলেন, আমরা একদম নির্বিঘ্নে প্রোগ্রাম করেছি। নির্বিঘ্নে প্রোগ্রাম থেকে বের হয়েছি।
হামলাকারীরা কখন এসেছিল জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা যখন কনস্যুলেটে ঢুকেছি তখনই তাদের দেখেছি।
জেপিআই/বিএ