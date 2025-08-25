  2. জাতীয়

কারাগার থেকে হাসপাতালে খায়রুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৫ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক

কেরানীগঞ্জে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থবোধ করায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) কারা অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (মিডিয়া ও উন্নয়ন) মো. জান্নাত-উল ফরহাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কারাগার সূত্র বলছে, স্বাভাবিক সময়ের মতো কারাগার থেকে হাসপাতালে শারীরিক অবস্থার চেকাপ করতে গিয়ে তাকে ভর্তি করা হয়েছে।

মো. জান্নাত-উল ফরহাদ বলেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক হার্ট অ্যাটাক করেননি।

কী ধরনের সমস্যা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি দুর্বল। কয়েকদিন ধরে ঠান্ডায় ভুগছিলেন। তাই শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, গত ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে ডিবি পুলিশ সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে আটক করে। পরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানায় করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে বেআইনি রায় দেওয়া ও জাল রায় তৈরির অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছিল।

২৯ জুলাই দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মঈনউদ্দিন কাদিরের আদালতে তাকে গ্রেপ্তারের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন।

এবিএম খায়রুল হক ২০১০ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০১১ সালের ১৭ মে পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালের ২৩ জুলাই তাকে তিন বছরের জন্য আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই মেয়াদ শেষে কয়েক দফা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাকে পুনর্নিয়োগ দেওয়া হয়।

