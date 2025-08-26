‘সিনিয়র–জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে’ ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

‘সিনিয়র–জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে’ ছুরিকাঘাতে যুবক খুন
রাজধানীর কদমতলীর পাটের বাগ এলাকায় সিনিয়র–জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে ছুরিকাঘাতে শান্ত আহমেদ বাবু (৩০) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাবুকে মৃত ঘোষণা করেন।
এই ঘটনায় চঞ্চল (২৮) নামের আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়ে ঢামেকের জরুরি বিভাগের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত শান্ত একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন।
তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা বন্ধু রাকিব বলেন, ‘আমরা দুজনই একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। রাত ৯টার দিকে পাটেরবাগ এলাকায় খেলার মাঠে সিনিয়র-জুনিয়র নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে এই ঘটনা জানার চেষ্টা করলে হঠাৎ করে জুনিয়ররা আমাদের ওপর চড়াও হয়। পরে শান্ত ও চঞ্চলকে ছুরিকাঘাত করা হলে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে শান্তকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চঞ্চল গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।’
তিনি আরও জানান, শান্ত আহমেদ বাবু শনির আখড়ার মৃধা বাড়ি এলাকার প্রয়াত সদর আলীর সন্তান। তারা দুই বোন এক ভাই।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, কদমতলী থানার পাটিরবাগ এলাকায় সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে শান্ত নামের একজন নিহত হয়। একই ঘটনায় চঞ্চল নামের একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে আসলে জরুরি বিভাগে তার চিকিৎসা চলছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
