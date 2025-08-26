কৃষিপণ্য বাণিজ্যে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক
কৃষি মন্ত্রণালয় ও চীনের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব কাস্টমসের (জিএসিসি) মধ্যে কৃষিপণ্য বাণিজ্যিকীকরণ সহযোগিতা বিষয়ক একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠেয় এ বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং চীনা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব কাস্টমসের ভাইস মিনিস্টার ওয়াং লিং জুন।
বৈঠকে কৃষিখাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। রপ্তানি ও আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, অগ্রাধিকারভিত্তিক পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, কাস্টমস ও কোয়ারেন্টাইন সহযোগিতা জোরদার করে উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণ, জ্ঞান বিনিময় ও যৌথ গবেষণার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতধর্মী সহযোগিতার কাঠামো গড়ে তোলার ওপর আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বাংলাদেশের আমের জন্য চীনের বাজার উন্মুক্ত করার সাম্প্রতিক অনুমোদনকে স্বাগত জানান।
তিনি বলেন, এই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে দুই দেশ দ্রুত নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত সহজীকরণ, স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি সহযোগিতা জোরদার, পরিদর্শন ও পরীক্ষাগারের ফলাফলের পারস্পরিক স্বীকৃতি বিবেচনা, ডিজিটাল অনুসন্ধান ও ঝুঁকিভিত্তিক ছাড়পত্র ব্যবস্থার প্রচলন এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী।
পাশাপাশি কাঁঠাল, পেয়ারা, আলু এবং সুগন্ধি চালের পরীক্ষামূলক চালান পাঠানোর সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।
আলোচনা বন্ধুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই পক্ষ বাংলাদেশ-চীনের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব পুনর্ব্যক্ত করে এবং কৃষি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।
