৩ বিভাগে বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় সারাদেশে বৃষ্টিপাত কমেছে। চলতি মাসের বাকি দিনগুলোতেও বৃষ্টিপাত কম থাকতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে, গতকাল সোমবার দেশের রংপুর ও রাজশাহীর ১২টি স্টেশনে কোথাও বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়নি। খুলনা বিভাগে শুধু ১২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

বরিশাল জেলায় বৃষ্টি হয়েছে ১৮ মিলিমিটার, এটি গতকালের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। গতকাল ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ১ মিলিমিটার। এছাড়া বাকি অঞ্চলগুলোতে হালকা বৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা নেই। ঢাকায় দুদিন বৃষ্টি অনেক কম থাকবে।

তিনি বলেন, আপাতত দেশজুডে বৃষ্টি কম থাকতে পারে। বৃষ্টি হবে বিচ্ছিন্নভাবে। কোথাও হালকা আবার কোথাও মাঝারি বৃষ্টি।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

আজ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

