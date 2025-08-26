  2. জাতীয়

ইসির প্রশংসায় পঞ্চমুখ গাজীপুর বিএনপি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরে একটি অতিরিক্ত সংসদীয় আসন বাড়ানোর প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) অভিনন্দন ও প্রশংসা জানিয়েছেন স্থানীয় বিএনপি নেতাসহ এলাকাবাসী। অন্যদিকে বাগেরহাটবাসী আসনের বিষয়ে ইসি সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা করলেও গাজীপুরে দেখা গেলো ভিন্ন চিত্র।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) আগারগাঁওস্থ নির্বাচন ভবনে ঢাকা অঞ্চলের শুনানি হয়। এতে গাজীপুরের প্রতিনিধিরা দাবি-আপত্তির শুনানিতে এসে ছোটখাটো অভিযোগ থাকলেও তা উপেক্ষা করে ইসির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

একটি আসন বাড়ানোয় শুনানিতে নির্বাচন কমিশন গাজীপুরবাসীর কৃতজ্ঞতা আর অভিনন্দনে জোয়ারে ভাসে।

এসময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিনসহ চার নির্বাচন কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। শুনানি সঞ্চালনা করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।

শুনানিতে গাজীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক একেএম ফজলুল হক মিলন বলেন, ‘আমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিলো গাজীপুরে আসন বাড়ানোর। সিইসি ও অন্য যে নির্বাচন কমিশনার বর্তমানে রয়েছেন, তারা অতীতের যে কোনো সময়ে চেয়ে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় এক নম্বরে রয়েছেন। বেশি প্রশংসা করবো না। আপনারা গাজীপুরবাসীর প্রতি যে উদারতা দেখিয়েছেন তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। সময়যোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’

এ সময় সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইসিকে যে কোনো ধরনের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি আরও বলেন, আপনাদের পাশে থেকে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। যে কোনো আন্দোলন, সংগ্রাম, ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে সাড়া দেবো। অধিকার আদায়ে ইসিকে সহায়তা করবো।

কৃতজ্ঞতার জবাবে শুনানি শেষে ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, আপনারা এসেছেন, এতেই আমরা ধন্য।

গত ৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটার সংখ্যার সমতা আনতে গিয়ে বাগেরহাটের আসন চারটি থেকে কমিয়ে তিনটির প্রস্তাব করা হয়। আর গাজীপুর জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে করা হয় ছয়টি।

গাজীপুরের প্রস্তাবিত আসন বিন্যাস

গাজীপুর-১

কালিয়াকৈর; গাজীপুর সিটির ১ থেকে ১৮ নম্বর ওয়ার্ড

কালিয়াকৈর; গাজীপুর সিটির ১ থেকে ১২ নম্বর ওয়ার্ড

গাজীপুর-২

গাজীপুর সিটির ১৯ থেকে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড ও ৪৩ থেকে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড এবং গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা

গাজীপুর সিটির ১৩ থেকে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড; গাজীপুর সদরের বাড়িয়া ইউনিয়ন

গাজীপুর-৩

শ্রীপুর, গাজীপুর সদরের মির্জাপুর, ভাওয়ালগড়, পিরুজালী ইউপি

শ্রীপুর উপজেলা, গাজীপুর সদরের মির্জাপুর,ভাওয়াল গড় ও পিরুজালী ইউপি এবং গাজীপুর সেনানিবাস

গাজীপুর-৫

কালীগঞ্জ, গাজীপুর সিটির ৪০ থেকে ৪২ নম্বর ওয়ার্ড, গাজীপুর সদরের বাড়িয়া ইউপি

কালীগঞ্জ উপজেলা

গাজীপুর-৬ (নতুন আসন)

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৩৪ থেকে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড

শুনানি থেকে বেরিয়ে গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মঞ্জুরুল করিম রনি বলেন, আমাদের কয়েকজন আজকের শুনানিতে বিভিন্ন আসনে থানা, ওয়ার্ড সংযোজনের দাবি জানিয়েছেন। বাকি সবাই ইসির পক্ষে ছিলাম। আসন বাড়ানোয় আমরা কমিশনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

বিএনপি নেতা একেএম ফজলুল হক মিলন বলেন, এবার গাজীপুরে ৫টি থেকে ৬টি আসন করেছে। আমরা ইসিকে অভিনন্দন জানিয়েছি, কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। আমাদের ছোটখাটো কিছু দাবি ছিল, অত্যন্ত শালীনতার সঙ্গে তা তুলে ধরা হয়েছে।

এবার ৮৩টি সংসদীয় এলাকার সীমানা নিয়ে এক হাজার ৭৬০টি আপত্তি-পরামর্শের আবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা হয়।

২৪ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই শুনানি চলবে ২৭ অগাস্ট পর্যন্ত। শুনানি শেষে এসব আপত্তি নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত সীমানা প্রকাশ করবে ইসি।

