রাউজানে অস্ত্র ফেলে পালালেন সন্ত্রাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় বিশেষ অভিযানে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে অভিযানের সময় সন্ত্রাসী আল আমিন (২৯) অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যান।

সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে উপজেলার জিয়াবাজার এলাকার একটি দোকানে অভিযান পরিচালনার সময় পিস্তল ফেলে সে পালিয়ে যায়। আল আমিন, একই থানার উরকিরচর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড মইশকরম এলাকার করিমুল হুদার ছেলে।

রাউজান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূইয়া জাগো নিউজকে জানান, পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম সানতুর নির্দেশনায় গত রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে (২৪ আগস্ট) অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় এসআই (নিরস্ত্র) সাদ্দাম হোছাইন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উরকিরচর ইউনিয়নের জিয়াবাজার এলাকায় করিমুল হুদার কুলিং কর্নার নামের একটি দোকানে তল্লাশি চালান।

পুলিশ জানায়, ওই দোকানে অবস্থান করছিলেন স্থানীয় সন্ত্রাসী আল আমিন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি দোকানের পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালানোর সময় কোমরে থাকা বিদেশি পিস্তল, ম্যাগজিন ও চার রাউন্ড গুলি পড়ে যায়। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে সাক্ষীদের সামনে অস্ত্রগুলো জব্দ করা হয়।

ওসি আরও বলেন, আমরা সন্ত্রাসীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছি। উদ্ধার অস্ত্র নিয়ে থানায় মামলা হয়েছে।

