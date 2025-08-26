বন্যা মোকাবিলায় রেড ক্রিসেন্টকে ১৫ লাখ ডলারের সরঞ্জাম দিলো চীন
বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতিতে জরুরি উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে অনুদান হিসেবে ১৫ লাখ (১.৫ মিলিয়ন) মার্কিন ডলারের সরঞ্জাম দিয়েছে চীন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদরদপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন আনুষ্ঠানিকভাবে এসব সরঞ্জামাদি হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম (বীর প্রতীক)।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চীন সরকারের দেওয়া এসব সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ১০০টি ইঞ্জিনসহ রাবার বোট, ১৫টি ওয়াটার পিউরিফিকেশন ইক্যুপমেন্ট, ১০টি ডিজেল জেনারেটর, ৬ সেট সমুদ্রের পানি লবনমুক্তকরণ যন্ত্র, ৫০০টি লাইফ ভেস্ট, ৫০০টি রেসকিউ হেলমেট, ৫০০ জোড়া রেসকিউ বুট, ৫০০ জোড়া হ্যান্ড গ্ৰোভাস, ৩০০টি সামুদ্রিক ফার্স্ট এইড কীট, ২৫০টি রেসকিউ রোপ, ২৫০ সেট রেসকিউ রোপ ব্যাগ, ১০০ সেট লাইফ র্যাক্ট, ৫০টি ফ্লোট প্লেট, ৫০টি রেসকিউ প্যানেল এবং ২৫টি সফট স্ট্রেচার।
ফারুক-ই-আজম বলেন, বাংলাদেশ বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। প্রতিটি দুর্যোগে সরকার মানবিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বিত প্রচেষ্টায় জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কাজ করে। চীন সরকারের এ সহায়তা আমাদের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, যার সারাদেশে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। আমি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে অনুরোধ করছি যেন কার্যকরভাবে এসব সরঞ্জামের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ধার কার্যক্রমে এসব সরঞ্জমাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ড. মো. আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে উপদেষ্টা চীনের রাষ্ট্রদূতকে সঙ্গে নিয়ে জরুরি বন্যা মোকাবিলায় উদ্ধার সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করেন।
