তুরাগকে ঢাকা-১৬ আসনে নিতে আপত্তি, দোহার-নবাবগঞ্জ পুনর্বিন্যাস নয়

তুরাগকে ঢাকা-১৬ আসনে নিতে আপত্তি, দোহার-নবাবগঞ্জ পুনর্বিন্যাস নয়
ঢাকার তুরাগ থানাকে অন্য আসনের সঙ্গে যুক্ত না করার দাবি উঠেছে। এছাড়া দোহার-নবাবগঞ্জ নিয়ে সংসদীয় যে আসন তার পুনর্বিন্যাস চান না স্থানীয়রা। পাশাপাশি ঢাকা-৭ আসনের সঙ্গে ডিএসসিসির ৫৫ নম্বর ওয়ার্ড যুক্ত করার দাবি উঠেছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) স্ব স্ব আসনের এলাকাবাসী নির্বাচন ভবনের সামনে এসব দাবি নিয়ে মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধনে তুরাগ থানার জনগণ দাবি তোলেন, তুরাগকে সংসদীয় আসন ঢাকা-১৮ থেকে ঢাকা-১৬ তে সংযুক্ত করা চলবে না। ফুয়াদ হোসেন নামের এক ব্যক্তি সাংবাদিকদের বলেন, তুরাগের জনগণ ঢাকা-১৮ এর সঙ্গে অভ্যস্ত। তারা ঢাকা-১৬ আসনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায় না। আশা করি নির্বাচন কমিশন জনগণের এ দাবিকে মূল্যায়ন করবে।
তবে, কামরাঙ্গীরচরের জনগণের ব্যানারে একদল এলাকাবাসী ঢাকা দক্ষিণ সিটির ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডকে ঢাকা-৭ আসনের সঙ্গে যুক্ত করায় ইসিকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তারা ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডকেও ঢাকা-৭ আসনের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানান।
এছাড়া দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে একদল এলাকাবাসী ঢাকা-১ আসনকে পুনর্বিন্যাস না করার দাবি জানিয়েছেন।
শিকারীপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দোহার ও নবাবগঞ্জ আলাদা আসন যদি করে আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে জয়কৃষ্ণপুর, শিকারীপাড়া, বারুয়াখালী ইউনিয়নকে নবাবগঞ্জ উপজেলা থেকে যেন আলাদা না করা হয়।
