  2. জাতীয়

সীমানা পুনর্নির্ধারণ

তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯টি আবেদনের শুনানি সম্পন্ন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
তৃতীয় দিনে ২৮ আসনের ৩০৯টি আবেদনের শুনানি সম্পন্ন
ফাইল ছবি

সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের তৃতীয় দিনে ২৮টি আসনের ৩০৯টি আবেদনের শুনানি সম্পন্ন হয়েছে।মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম সাংবাদিকদের জানান, তৃতীয় দিনে ঢাকা অঞ্চলের ২৮টি আসনে ৩০৯টি আবেদনের শুনানি হয়। এর মধ্যে ইসির প্রকাশিত খসড়ার বিপক্ষে ২৫৯টি এবং পক্ষে ৫০টি আবেদনের শুনানি হয়েছে।

আগামীকাল (২৭ আগস্ট) রংপুরের সাতটি, রাজশাহীর ২৩২ টি, ময়মনসিংহের তিনটি, ফরিদপুরে ১৮টি এবং সিলেট অঞ্চলের দুটি দাবি আপত্তির শুনানি হবে। শুনানি শেষে চুড়ান্ত সীমানা প্রকাশ করবে ইসি।গত ১০ আগস্ট পর্যন্ত মোট ৮৩টি আসনের সীমানা নিয়ে ১ হাজার ৭৬০টি দাবি-আপত্তি জমা পড়েছে ইসিতে।

এর আগে গত ৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের একটি খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটার সংখ্যার সমতা আনতে গাজীপুর জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে মোট ছয়টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বাগেরহাটে বর্তমান চারটি আসনের সংখ্যা কমিয়ে তিনটি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, বাগেরহাট-১ আসনে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে বাগেরহাট সদর, কচুয়া, রামপাল নিয়ে বাগেরহাট-২ এবং মোংলা, মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলা নিয়ে বাগেরহাট-৩ আসন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়া মোট ৩৯টি আসনে সীমানা পরিবর্তন আনা হয়।এগুলো হলো-পঞ্চগড় ১ ও ২; রংপুর ৩; সিরাজগঞ্জ ১ ও ২; সাতক্ষীরা ৩ ও ৪; শরিয়তপুর ২ ও ৩; ঢাকা ২,৩,৭,১০,১৪ ও ১৯; গাজীপুর ১,২,৩,৫ ও ৬; নারায়ণগঞ্জ ৩,৪ ও ৫; সিলেট ১ ও ৩; ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২ ও ৩; কুমিল্লা ১,২,১০ ও ১১; নোয়াখালী ১,২,৪ ও ৫; চট্টগ্রাম ৭ ও ৮ এবং বাগেরহাট ২ ও ৩ আসন। ইসির প্রকাশিত ওই খসড়ার তালিকার ওপর গত ১০ আগস্ট পর্যন্ত আপত্তি আহ্বানও করা হয়।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার সাংবাদিকদের বলেছেন, ৬৪ জেলার গড় ভোটার নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লাখ ২০ হাজার ৫শ। এই গড় ধরে গাজীপুরে একটি আসন বাড়ানো হয়েছে এবং বাগেরহাটে একটি কমানো হয়েছে। এই দুটি জেলা ছাড়া অন্য কোনো জেলায় আসন সংখ্যায় পরিবর্তন হয়নি। তবে ৩৯টি আসনে কিছু সমন্বয় করা হয়েছে।

এমওএস/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।