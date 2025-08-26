পাঁচ বছরে ১৪ জাহাজের বহর করতে চায় বিএসসি

  2. জাতীয়

প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
বিএসসির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক

আগামী পাঁচ বছরে ১৪ জাহাজের বহর গড়তে চায় বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে চট্টগ্রামে বিএসসির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক।

তিনি বলেন, এজন্য শুরুতেই বিএসসির পুরোপুরি নিজস্ব অর্থায়নে চীন থেকে দুটি জাহাজ কেনা হচ্ছে। দুই জাহাজের প্রত্যেকটি ৫৫-৬০ হাজার টন পণ্য বহন করতে সক্ষম। জাহাজ দুটি চলতি বছরের মধ্যে বিএসসির বহরে যুক্ত হবে। চীনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত হলেও জাহাজ দুটির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আমেরিকান। যে কারণে জাহাজগুলোকে ভবিষ্যতে বিশ্বের কোনো বন্দরে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়তে হবে না। বহরে যুক্ত হলে জাহাজ দুটি থেকে বছরে ১৫০ কোটি টাকা লাভ আসবে বলে জানান তিনি।

বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বর্তমানে বিএসসির বহরে পাঁচটি জাহাজ রয়েছে। এ বছর নতুন দুটি যুক্ত হচ্ছে। আরও তিনটি কেনার জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এ তিনটির জন্য সরকারের তরফ থেকে বিদেশি ঋণে অর্থায়ন করা হবে। পাশাপাশি জিটুজি পদ্ধতিতে চীন থেকে আরও চারটি জাহাজ কেনা হচ্ছে। বর্তমানে থাকা ৫টি জাহাজে কোনো বিদেশি ক্রু নেই।

নতুন যেসব জাহাজ বহরে যুক্ত হবে সেগুলোতেও শতভাগ দেশীয় ক্রু নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

কমোডর মাহমুদুল মালেক বলেন, নতুন যে দুটি জাহাজ কেনা হচ্ছে, সেগুলোর প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় জাহাজ দুটি কেনার প্রকল্পটি ২০২৫ সালের জুন থেকে ২০২৭ সালোর জুন পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ৩ জুন অনুমোদন দেয়। এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। এরমধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র কিনলেও নির্ধারিত সময়ে তিনটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়।

তিনি জানান, এরইমধ্যে আমরা জাহাজ দুটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। এরমধ্যে একটির ৮৫-৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। এটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ কিংবা অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের সরবরাহ করা হবে। অন্যটির কাজ প্রায় ৪৫-৫০ শতাংশ শেষ হয়েছে। এটিও আগামী নভেম্বর মাসের শেষের দিকে, অথবা ডিসেম্বর মাসের শুরুতে সরবরাহ করার কথা জানিয়েছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি। জাহাজ দুটি চীনের নেন ইয়াং শিপইয়ার্ডে নির্মিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের হেলেনিক ড্রাই বাল্ক ভেঞ্চারস এলএলসি নামের প্রতিষ্ঠানটি দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত হয়েছে। ৯৩৬ কোটি টাকায় (৭৬ দশমিক ৬৯৮ মিলিয়ন ডলার) জাহাজ দুটি কেনা হচ্ছে। এতে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫৫ কোটি টাকা কমে জাহাজ দুটি কেনা হচ্ছে।

জাহাজ দুটি সর্বাধুনিক পরিবেশসম্মত প্রযুক্তিতে নির্মিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশি পতাকাবাহী ১০৫ জাহাজের মধ্যে এ জাহাজ দুটিই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমন্বিত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী। একই ওজনের অন্য জাহাজে বর্তমানে দৈনিক গড়ে ২৪ মেট্রিক টন জ্বালানি ব্যবহার হলেও জাহাজ দুটিতে দৈনিক ২০ মেট্রিক টন জ্বালানি ব্যবহৃত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বিএসসির নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য) মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা, নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) ইঞ্জি. মোহাম্মদ ইউসুফ, সচিব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাহেদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সাজিয়া পারভীন, মহাব্যবস্থাপক (দূরপ্রাচ্য ও পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন) মো. আতাউর রহমান, মহাব্যবস্থাপক (বীমা ও দাবি) মো. আহসান-উল-করিম, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) মো. আজমগীরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

