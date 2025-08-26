  2. জাতীয়

রাজধানীতে কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী ১০ বাস-ট্রাকের জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
রামপুরা ব্রিজ এলাকায় কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী বাস-ট্রাকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান

রাজধানীর রামপুরা ব্রিজ এলাকায় কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী বাস-ট্রাকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) অভিযানে ১০টি ডিজেলচালিত বাস ও ট্রাকের গ্যাসীয় নিঃসরণমাত্রা স্মোক অপাসিটি মিটার দিয়ে পরিমাপ করা হয়। এ সময় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও ৫টি মামলা দায়ের করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইং-এর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আশিক আহমেদ। প্রসিকিউটরের দায়িত্বে ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা গবেষণাগারের জুনিয়র কেমিস্ট মো. মাহবুর রহমান। এ সময় পুলিশ বাহিনী এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, আজ মোহাম্মদপুর এলাকায় নির্মাণসামগ্রীর কারণে হওয়া বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে পৃথক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২২ লঙ্ঘনের দায়ে দুইটি মামলায় মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়া, ঢাকায় বিআরটিএর সঙ্গে যৌথ মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। এতে ৩১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায়, ১০টি মামলা দায়ের ও একটি গাড়ি ডাম্পিং করা হয়।

ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জ জেলায়ও অভিযান পরিচালনা করে পরিবেশ অধিদপ্তরের টিম। সেখানে দূষণকারী প্রতিষ্ঠান ইয়াং ইউয়ান কোং লিমিটেড-এর বিরুদ্ধে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং এইচটি ক্যাবল জব্দ করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এই ধরণের অভিযান ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

