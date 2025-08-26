বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ৩০ অক্টোবর
পর্যটন শিল্পের সবচেয়ে বড় সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) ও মিশন গ্রিন বাংলাদেশ (এমজিবি) যৌথভাবে একটি ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গণে ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব সুন্দরবন (টোয়াস)-এর সহযোগিতায় এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়। যা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতীক।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টোয়াবের ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব সুন্দরবনের (টোয়াস) যুগ্ম সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম কচি, টোয়াব ও টোয়াসের সাধারণ সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে, যা ভ্রমণকারী ও স্থানীয় জনগণকে সবুজ পর্যটনের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে।
এই উদ্যোগ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) ২০২৫- এর অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। মেলাটি আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) অনুষ্ঠিত হবে।
২০টিরও বেশি দেশের অংশগ্রহণ, ২৫০-এর বেশি প্রদর্শক, ২,০০০+বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ও ৫০,০০০+ দর্শনার্থীর উপস্থিতিতে এবারের মেলাটি হবে সবচেয়ে বড় আয়োজন। মেলায় চারটি বিশেষায়িত হল থাকবে যেখানে ইনবাউন্ড, আউটবাউন্ড, মেডিকেল, দেশীয় ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম তুলে ধরা হবে।
মেলার সহযোগীতায় রয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং এফবিসিসিআই।
এমএমএ/এমআইএইচএস