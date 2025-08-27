  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম কাস্টমস

নিলামে উঠছে ৫৮ লট পণ্য, দরপত্র জমা ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১০:১৫ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
নিলামে উঠছে ৫৮ লট পণ্য, দরপত্র জমা ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

এবার চট্টগ্রাম ৫৮ লট পণ্য নিলামে তুলছে চট্টগ্রাম কাস্টমস। এসব পণ্য দীর্ঘদিন ধরে অখালাস অবস্থায় বন্দরে পড়ে রয়েছে। নিলামে আগ্রহী বিডাররা ৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টা পর্যন্ত অনলাইনে অংশ নিতে পারবেন।

গত ১৯ আগস্ট থেকে দরপত্র দাখিল শুরু হয়। নিলামে তোলা এসব পণ্য ২১ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত বিডারদের প্রদর্শনের জন্য সুযোগ রেখেছে কাস্টমস। যাতে আগ্রহী বিডাররা নিলামযোগ্য পণ্যের অবস্থা, গুণগত মান দেখে নিলামে অংশ নিতে পারেন।

চট্টগ্রাম কাস্টমস সূত্রে জানা গেছে, নিলামে তোলা হচ্ছে চীনের তৈরি ১০ চাকা বিশিষ্ট পাঁচটি কংক্রিট মিক্সার। গাড়িগুলো ২০২২ মডেলের হলেও আমদানি করা হয় ২০২৩ সালে। চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এসব গাড়ির সংরক্ষিত দাম ধরেছে ৭৫ লাখ ৯১ হাজার ৪৯১ টাকা। তাছাড়া নিলামে তোলা হয়েছে, ক্যাপিটাল ইক্যুইপমেন্ট, থিনার, ফেব্রিক্স, ফিনিশিং এজেন্ট, অ্যালুমিনাস সিমেন্ট, এয়ার কন্ডিশনার পার্টস, পেট্রি ডিশ, চেস্ট ফ্রিজার বডি, সোয়েটার, রেফ্রিজারেটর পার্টস ও চিনিগুঁড়া সুগন্ধি চাল।

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম কাস্টমসে নিলাম শাখার সহকারী কমিশনার মো. সাকিব হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার রাখার জায়গা উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে আমরা নিয়মিত নিলামের আয়োজন করছি। এছাড়া বিশেষ করে যেসব পণ্য পচনশীল সেগুলো আমরা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রির মাধ্যমে ইয়ার্ড খালি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আরও ৫৮ লট পণ্য নিলামে তোলা হচ্ছে।

এমডিআইএইচ/এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।