  2. জাতীয়

৪ বিভাগে বৃষ্টি হতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
৪ বিভাগে বৃষ্টি হতে পারে

মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় সারাদেশে বৃষ্টি কমেছে। বিপরীতে বৃষ্টিহীন এলাকায় বেড়েছে ভ্যাপসা গরম। বৃষ্টি হচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে। আজও দেশের চার বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে, বাকি চার বিভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

বুধবার (২৭ আগস্ট) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, বুধবার রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

সেই সঙ্গে রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
আজ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক জানিয়েছেন, ঢাকায় বৃষ্টি না হলে ভ্যাপসা গরম থাকবে। বিশেষ করে রাতে এখন গরম বাড়ছে। তবে আগামী ২৮ ও ২৯ আগস্ট ঢাকায় বৃষ্টি বাড়তে পারে। তবে এরপর গরম আবার বাড়তে পারে।

আগামী ৩০ আগস্ট থেকে সারাদেশেই বৃষ্টিপাত কমে গরম বেড়ে যেতে পারে বলে জানান এই আবহাওয়াবিদ।

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস শ্রীমঙ্গলে। মঙ্গলবার দেশে সর্বোচ্চ ৫২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে তেঁতুলিয়ায়।

আরএএস/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।