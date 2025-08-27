প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের দাবি নিয়ে ৪ উপদেষ্টার নেতৃত্বে কমিটি হচ্ছে
আন্দোলনরত প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চারজন উপদেষ্টাকে নিয়ে একটি কমিটির গঠন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
বুধবার (২৭ আগস্ট) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
ফাওজুল কবির বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন। এ সময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান উপস্থিত ছিলেন।
তিন দফা দাবিতে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ততম সড়ক শাহবাগ মোড় পাঁচ ঘণ্টা অবরোধ করে রেখেছিলেন বুয়েটসহ বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দাবি পূরণে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়ায় বুধবার (২৭ আগস্ট) সারাদেশের প্রকৌশলীদের নিয়ে ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি পালন করছেন তারা। ইতোমধ্যে আন্দোলনরত কৌশলীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন।
এ বিষয়ে ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘বুয়েট, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটা কথা (আন্দোলন) আছে। সেজন্য একটা কমিটি হচ্ছে, কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে। এ কমিটিতে তিনি নিজে (উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান) ছাড়াও উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, আদিলুর রহমান খান (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা) ও অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা) থাকবে। কমিটিতে প্রকৌশলীদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা থাকবেন।’
তিনি বলেন, 'এটার সূত্রপাত হয় নেসকোতে (নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি) একটা ঘটনা (একজন প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকি) ঘটেছিল, সেটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে। শাস্তিমূলকভাবে বদলি করা হয়েছে।'
প্রকৌশলীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কমিটি গঠন হয়ে যাওয়ার পর কমিটি শিগগির বসবে বলেও জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা।
