মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধির সঙ্গে সিইসির বৈঠক বৃহস্পতিবার
ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বৈঠক করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
বুধবার (২৭ আগস্ট) সিইসির দপ্তর থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় সিইসির সঙ্গে বৈঠক করবেন ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্বে থাকা সিনিয়র ফরেন সার্ভিসের সদস্য ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।
৫ আগস্টের পর প্রথমবারের মতো ইসির সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের বৈঠক হতে যাচ্ছে।
এমওএস/কেএসআর/এমএস