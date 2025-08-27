  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৫:২১ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
ভূজপুর থানার ফাইল ছবি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুরের দাঁতমারা বাজার সংলগ্ন রামগড়-হেয়াকো সড়ক থেকে হাঁচি মিয়া (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নিহত হাঁচি মিয়া ফটিকছড়ির ভূজপুর থানার দাঁতমারা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের নিশ্চিন্তা গ্রামের বাসিন্দা ও মৃত নজির আহম্মদের ছেলে।

ভূজপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. নুরুল আলম জানান, প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তদন্তের স্বার্থে এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা (ইউডি কেস) দায়ের করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ তদন্তে ঘটনার প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসবে।

