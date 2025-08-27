মারা গেছেন মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কামাল
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দি কামাল উদ্দিন গোলদার (৭৫) মারা গেছেন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দিনগত রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
অসুস্থ অবস্থায় ১৪ আগস্ট তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রাতে মারা যান।
কামাল উদ্দিনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তার বাড়ি খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায়। তিনি কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ২০২২ সালে খুলনার বটিয়াঘাটার ছয়জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই ছয় আসামির একজন কামাল উদ্দিন।
