জাতীয় নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতে পারে ৩০ নভেম্বর

জাতীয় নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতে পারে ৩০ নভেম্বর
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী ৩০ নভেম্বর প্রকাশ করা হতে পারে। এর আগে ১ নভেম্বর প্রকাশ করা হতে পারে চূড়ান্ত সম্পূরক ভোটার তালিকা।
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মপরিকল্পনায় এমন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে সংস্থাটির সূত্রগুলো জানিয়েছেন।
গত ১০ আগস্ট ইসি সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, আগে ভোটার ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। হালনাগাদ কার্যক্রমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জনকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মৃত ভোটার বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জন। হালনাগাদের পর দেশে মোট ভোটার দাঁড়াচ্ছে ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জনে।
তিনি বলেন, এ বছর আসলে মোট তিনটি ভোটার তালিকা প্রকাশ করছে ইসি। গত ২ মার্চ একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ৩১ আগস্ট হালনাগাদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ১৮ বছর পূর্ণ করবেন তাদের একটি তালিকাও প্রকাশ করা হবে।
জানা গেছে, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ হবে, তাদের তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে ১ নভেম্বর। আর সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে ৩০ নভেম্বর।
এরই মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোট হলে তফসিল ঘোষণা করতে হবে ভোটের দুই মাস আগে। এক্ষেত্রে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা হতে পারে।
ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, সাধারণত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তফসিল ঘোষণা করা হয়। যেহেতু নভেম্বরের একেবারে শেষে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হবে। তাই তফসিল তার কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হতে পারে।
