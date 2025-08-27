যত দ্রুত সম্ভব চূড়ান্ত সীমানা তালিকা প্রকাশ করা হবে: ইসি সচিব
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, সংসদীয় আসনের সীমানা নিয়ে শুনানি শেষ হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব আসনগুলোর সীমানার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
আখতার আহমেদ বলেন, আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত একটা কমিটি কাজ করেছিল। সেই কমিটির যে খসড়া, সেটা আমরা গত ৩০ জুলাই গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সর্বস্তরে জানিয়েছি। তখন বলেছিলাম আমরা যে সীমানাটা নির্ধারণ করেছি, সেটা খসড়া। কারও কোনো আপত্তি থাকলে (১০ আগস্ট পর্যন্ত) জানান। এ সময়সীমার মধ্যে আমাদের কাছে দাবি, আপত্তি, সুপারিশ, পরামর্শ ইত্যাদি থাকলে দেন।
সেই অনুযায়ী আমরা ১০ আগস্ট পর্যন্ত ৩৩ জেলার ৮৪ আসন সম্পর্কিত ১১৮৫টি আপত্তি এবং ৭০৮টি পরামর্শ বা সুপারিশ পেয়েছি। সর্বমোট আপত্তি এবং সুপারিশের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৯৩।
ইসি সচিব বলেন, দাবি-আপত্তিগুলোর ওপর শুনানি করেছি। শুনানিতে আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার, অন্য চারজন কমিশনার এবং আমরা সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলাম। ২৪ আগস্ট আমরা ছয় জেলার ১৮ আসন নিয়ে আলোচনা ও মতামত শুনেছি। ২৫ আগস্ট ৯ জেলার ২০ আসন নিয়ে মতামত শুনেছি। ২৬ আগস্ট শুনেছি ছয় জেলার ২৮ আসন নিয়ে মতামত, আর আজ ২৭ আগস্ট শুনেছি ১২ জেলার ১৮ আসন নিয়ে মতামত।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত যেসব মতামত পেয়েছি, সেগুলো পর্যালোচনা করে যত দ্রুত সম্ভব চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবো। এখানে বলে রাখা ভালো—পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দিক থেকেই মতামত এসেছে। আমরা মূলত আপত্তিটা আগে শুনেছি। আপত্তির ক্ষেত্রে যে প্রস্তাবনা এসেছে, তার পক্ষে ও বিপক্ষে কথা শুনেছি, আবার আমাদের করা গ্যাজেটের পক্ষেও মতামত শুনেছি। কাজেই আমরা মোটামুটি সবাইকেই অর্থাৎ অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করেছি। তবে সময়ের স্বল্পতা ছিল। একই বিষয়ে একাধিক আবেদন ছিল। তাই একই বিষয়ে যেন বারবার কেউ না বলেন, সে অনুরোধ আমরা সবার কাছে রেখেছিলাম।
