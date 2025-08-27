জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটির সদস্যসচিব রিজওয়ানা, নতুন সদস্য মুখ্যসচিব
নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিতে গঠন করা ‘জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি’র সদস্যসচিব নিয়োগ পেয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। আগে সদস্যসচিব ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম।
একই সঙ্গে কমিটিতে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিবকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি পুনর্গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকসহ যুগ্মসচিব ও এর ওপরের পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিতে গত ৮ জানুয়ারি গঠন করা হয় ‘জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি’। তখন কমিটিতে সদস্যসচিব ছিলেন সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। পরে তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টিতে যোগ দিতে উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। মাহফুজ আলম তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা হলে গত ২০ মার্চ তাকে কমিটির সদস্যসচিব করা হয়।
এখন কমিটির আকার বাড়ায় মোট সদস্য হলো সাতজন। জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটির সভাপতি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। এখন কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। রয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। এছাড়া কমিটিতে আগের মত সদস্য হিসেবে রয়েছেন- মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব।
আরএমএম/এমএএইচ/এমএস