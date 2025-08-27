  2. জাতীয়

ভুয়া হজ এজেন্সি খুলে প্রতারণা, ব্যবস্থা নিতে যশোরের এসপিকে চিঠি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
যশোরে ভুয়া হজ এজেন্সি খুলে প্রতারণা করছেন আবুল হাসান ফারুকী নামের একজন ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বুধবার (২৭ আগস্ট) ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যশোরের পুলিশ সুপারকে (এসপি) চিঠি পাঠানো হয়েছে।

যশোরের মনিরামপুরে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনহীন ‌‘মক্কা মদিনা হজ কাফেলা’র চেয়ারম্যান আবুল হাসান ফারুকী ও সহকারী পরিচালক মো. আলী রেজার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

এসপির কাছে লেখা চিঠিতে ধর্ম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যশোরের মনিরামপুরে ‘মক্কা মদিনা হজ কাফেলা’ ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত কোনো হজ এজেন্সি নয়। এ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আবুল হাসান ফারুকী (ফোন নম্বর-০১৭৩৩১৩৮৭৬২) এবং সহকারী পরিচালক মো. আলী রেজা (মোবাইল নম্বর-০১৯৭৭১১১৯৭৭) ‘মক্কা মদিনা হজ কাফেলা' নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করে হজযাত্রী সংগ্রহ করে প্রতারণা করে আসছেন।

তিনি ২০২৫ সালে যশোরের মনিরামপুরের বেনজীর আহম্মদ, তার ছোট ভাই ও তার ভাগনিকে হজে নিয়ে সীমাহীন দুর্ভোগে ফেলেন। তার বিরুদ্ধে ওই হজযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার চরম অব্যবস্থাপনা, তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারসহ ফিরতি ফ্লাইটের বিমান টিকিট সঠিক সময়ে ইস্যু না করা সংক্রান্ত ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের ভুয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা থেকে হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য আবুল হাসান ফারুকী বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

এ অবস্থায়, ‘মক্কা মদিনা হজ কাফেলা’র চেয়ারম্যান আবুল হাসান ফারুকী এবং এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যশোরের এসপিকে অনুরোধ জানানো হয় চিঠিতে।

