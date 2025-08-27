চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, দুই যুবক গ্রেফতার

চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, দুই যুবক গ্রেফতার
রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরের গোলচত্বর এলাকা থেকে এক চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরির ঘটনায় সাব্বির (১৯) ও মো. অন্তু (২৭) নামের দুইজনকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ।
বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মিরপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গত ১৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনের উত্তর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই দুই যুবক এক চীনা পর্যটকের ওয়ালেট চুরি করে। ওয়ালেটে নগদ ৩০ হাজার টাকা, ৪০০ মার্কিন ডলার এবং পোস্টাল ব্যাংক অব চায়নার একটি ব্যাংক কার্ড ছিল। এই ঘটনায় চীনা পর্যটকের বন্ধু জিন্নাতুলের অভিযোগের ভিত্তিতে মিরপুর মডেল থানায় একটি মামলা করা হয়।
তিনি বলেন, মামলাটি তদন্তকালে মিরপুর থানা পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ও গোয়েন্দা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে জড়িতদের শনাক্ত করে। গত ২১ আগস্ট রূপনগর থানাধীন চলন্তিকা বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাব্বিরকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া ২,৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে বুধবার (২৭ আগস্ট) মিরপুর-১০ নম্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত অপর আসামি মো. অন্তুকে (২৭) গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে চুরি হওয়া ৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার সাব্বির ও অন্তু ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।তাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
