গবেষণা ও পারস্পরিক স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করবে ঢাকা-তাসখন্দ

প্রকাশিত: ০৩:৫৩ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও জাভলন ভাখাবোভের

বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তান গবেষণা ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট খাতে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

বুধবার (২৭ আগস্ট) উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সেন্ট্রাল এশিয়ার পরিচালক রাষ্ট্রদূত জাভলন ভাখাবোভের বৈঠকে এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

উজবেকিস্তানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান সম্পর্ক আরও গভীর ও প্রসারিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পর্যটনের পাশাপাশি খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা, অভিবাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দুই দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

এ সময় তিনি বাংলাদেশের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব দেন, যা গবেষক ও গবেষণাপত্র বিনিময়কে সহজ করবে।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূত ভাখাবোভ তার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগ জোরদার করতে উজবেকিস্তানের নেওয়া উদ্যোগগুলোর কথা জানান। তিনি বাংলাদেশের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দ্রুত এগিয়ে নিতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন তারা।

বৈঠকে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব শুকলা বনিক উপস্থিত ছিলেন।

