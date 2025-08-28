জেনেভা ক্যাম্পে গোয়েন্দাকর্মীর ওপর হামলা, গ্রেফতার ১১
রাজধানীর জেনেভা ক্যাম্পে গোয়েন্দাকর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। একই সঙ্গে দেশীয় অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার কার হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এই কর্মকর্তা জানান, মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বুনিয়া সোহেলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ সময় গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানোর প্রাক্কালে বুনিয়া সোহেল ও তার দল এক গোয়েন্দাকর্মীর ওপর হামলা করে। এতে ওই গোয়েন্দাকর্মী মাথায় আঘাত পান। এই খবর পেয়ে নিকটস্থ সেনাটহল দ্রুত সেখানে গিয়ে গোয়েন্দা কর্মীকে উদ্ধার করে এবং দ্রুত অভিযান পরিচালনা করে। তখন হামলায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে ওই সময়ে হাতেনাতে ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাত ৮টায় পুনরায় জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বিপুল মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ আরও ৪ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার মাদক কারবারিরা হলেন- মিঠুন (৩২), ইমরান (২৫), বাবু (২৮), মিজানুর রহমান (৩১)।
গোয়েন্দা কর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতাররা হরেন- সুজন (২৬), দিপু (২৭), সাকিব (২২), রবিন (২৬), মাসুম (২৬), রমজান (১৬), শেখ গোলাম জেলানি (৬৮)।
তাদের মধ্যে শেখ গোলাম জেলানি মোহাম্মদপুর থানার সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন বলেও জানানো হয়।
সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের ওই কর্মকর্তা বলেন, জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেলকে আজ (মঙ্গলবার) দুপুরে দেখা গেছে বলে আমাদের জানানো হয়। পরে তাকে গ্রেফতার করতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় আমাদের একজন গোয়েন্দাকর্মী মাদক কারবারিদের হামলায় আহত হন। পরে আমাদের পরপর দুটি অভিযানে মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৫ হাজার ৬৬০ পিস ইয়াবা ও কিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তবে অনেক তল্লাশির পরও বুনিয়া সোহেলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাদকের সঙ্গে জড়িত ৪ জন আসামিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আর হামলার সঙ্গে জড়িত ৭ জন আসামিকে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে।
তিনি আরও জানান, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূলে সেনাবাহিনীর এই শক্ত অবস্থান বজায় থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও অভিযান পরিচালনা করা হবে।
অভিযানে ইয়াবা ছাড়াও ৫০০ গ্রাম গাঁজা, তিনটি সামুরাই, দুটি চাপাতি, মাদক বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।
কেআর/ইএ