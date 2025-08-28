ফরিদপুরে আসন বৃদ্ধির দাবি এলাকাবাসীর
ফরিদপুরে একটি সংসদীয় আসন বৃদ্ধি করতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। বুধবার (২৭ আগস্ট) ইসি আয়োজিত শুনানিতে অংশ নিয়ে তারা এমন দাবি জানান।
শুনানি শেষে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জহুরুল হক শাহাজাদা মিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ২০০৮ সালের আগে সব নির্বাচনে সদরপুর ও চরভদ্রাসন ফরিদপুর-৪ এবং ভাঙ্গা উপজেলা নিয়ে নিয়ে ফরিদপুর-৫ আসন ছিল। আমরা আগের মতো আসন বিন্যাস চাই। কিন্তু ২০০৭ সালে এসে এক-এগারো সরকারের সময় তিনটি উপজেলাকে একত্র একটি আসন করা হয়েছে। এত বড় আসন একজন প্রতিনিধি দ্বারা সেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা চাই আগের মতো দুটো আসন করা হোক।
কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেন, ২০০১ সাল পর্যন্ত চরভদ্রাসন ও সদরপুর দুটি উপজেলা নিয়ে ফরিদপুর-৪ আসন ছিল। কিন্তু ২০০৮ সালে ভাঙ্গা উপজেলাকে (পূর্বের ফরিদপুর-৫ আসন) ফরিদপুর-৪ আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আমরা ফরিদপুর ৪ আসনটি ২০০১ সালের ন্যায় ফিরে পেতে চাই। একই সঙ্গে ভাঙ্গা উপজেলা নিয়ে ফরিদপুর-৫ আসন ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
এদিকে টাঙ্গাইলবাসীরাও একটি আসন বাড়ানোর দাবি তুলেছেন। তারা বলছেন, দেলদুয়ার ও নাগরপুর উপজেলা নিয়ে টাঙ্গাইল-৬ আসন গঠিত। তবে তারা দেলদুয়ার উপজেলাকে একটি আলাদা আসন করার কথা বলেছেন।
সিলেট-১ আসনের প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট তাজউদ্দীন বলেন, সিটি করপোরেশনের ২৫,২৬,২৭ ওয়ার্ড সিলেট-১ থেকে কেটে সিলেট-৩ আসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা এই ওয়ার্ডগুলোকে সিলেট-১ আসনে অন্তর্ভুক্ত রাখার দাবি জানাই।
