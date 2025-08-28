  2. জাতীয়

বাহরাইনে বাংলাদেশিদের ভিসা সহজ করতে আলোচনা

প্রকাশিত: ০৬:৩৭ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
রাষ্ট্রদূত মো. রইস হাসান সরোয়োর এবং বাহরাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি শাইখ খালেদ ইউসূফ আল-জালাহমা

বাহরাইন ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার পাশাপাশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সহজীকরণসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বুধবার (২৭ আগস্ট) বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. রইস হাসান সরোয়োর এবং বাহরাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি শাইখ খালেদ ইউসূফ আল-জালাহমার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়।

দুই দেশের সহযোগিতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বৈঠকে ২০২৫ সালের ‘মানামা সংলাপে’ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং পররাষ্ট্র দপ্তর পর্যায়ের পরামর্শ বৈঠক (এফওসি) উপলক্ষে বাহরাইনের প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরের সম্ভাবনাও আলোচনায় উঠে আসে।

রাষ্ট্রদূত বৈঠকে বাহরাইনে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে দূতাবাসের বিভিন্ন উদ্যোগ—বিশেষ করে গণশুনানি ও ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলার ক্যাম্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যতে আরও সক্রিয় ভূমিকার আশ্বাস দেন।

বৈঠকের শেষে আন্ডার সেক্রেটারি শাইখ খালেদ ইউসূফ আল-জালাহমা দূতাবাসের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি রাষ্ট্রদূতের কূটনৈতিক সফলতা কামনা করেন এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা জানান।

এ সময় বাহরাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরও কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

