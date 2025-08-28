  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে চারজন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরের বন্দর এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৭ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে বন্দর থানার পুলিশ পানামা টার্মিনালের সামনে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় এসআই (নিঃ) উস্যা মাং মার্মা হিরুর নেতৃত্বে পুলিশ দল চারজনকে আটক করে। পরে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে স্বীকার করেন।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মো. আবুল খায়ের (৪৫), হাতিয়ার মো. আমির হোসেন মিঠু (২৩), সীতাকুণ্ডের পিয়াল দাশ ওরফে বাপ্পু (১৮) এবং ভোলার দৌলতখাঁনের মো. আলাউদ্দিন ওরফে আলো (২৯)। তারা দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকছিলেন।

ওসি বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ ডাকাতদলের সক্রিয় সদস্য। তারা নগরের বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতির পরিকল্পনা করছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

