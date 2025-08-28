চট্টগ্রামে যানজট কমাতে বিমানবন্দর সড়কে ফ্লাইওভার করতে চায় চসিক

চট্টগ্রামে যানজট কমাতে বিমানবন্দর সড়কে ফ্লাইওভার করতে চায় চসিক
চট্টগ্রামের বিমানবন্দর সড়ক সম্প্রসারণ ও যানজট নিরসনে ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে চায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক)। বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে চসিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এ প্রস্তাব আসে।
সভায় চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। দেশের অধিকাংশ পণ্য পরিবহন এই বন্দরকেন্দ্রিক সড়ক দিয়েই হয়। আগামীতে বন্দরে গাড়ির সংখ্যা বাড়বে, তাই বিদ্যমান অবকাঠামো যথেষ্ট নয়। তবে উন্নয়ন হবে এমনভাবে যাতে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ এখানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনগণের স্বার্থ জড়িত।
তিনি বলেন, বিমানবন্দর সড়ক সম্প্রসারণে ফ্লাইওভার নির্মাণের বিষয়টি চসিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০১৭ সালে রুবি সিমেস্ট থেকে ড্রাই ডক পর্যন্ত চার লেন করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি বদলেছে, সড়কটির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়েছে।
চসিক মেয়র আরও বলেন, চট্টগ্রামকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করতে হলে সিটি করপোরেশন এককভাবে কিছু করতে পারবে না। বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই পাশে থাকতে হবে। আমরা মিলেই চট্টগ্রামকে এগিয়ে নিতে চাই।
প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা সভায় বলেন, এই সড়কে রেললাইন দিয়ে নিয়মিত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা অয়েলের ট্রেন চলাচল করে, যা যানজট সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় রেললাইনের ওপর ফ্লাইওভার নির্মিত হলে সড়ক যোগাযোগ সহজ হবে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীসহ বন্দর, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, মেঘনা পেট্রোলিয়াম, চট্টগ্রাম ড্রাই ডক, সিটি গ্রুপ, সিডিডিএল, রেলওয়ে, চট্টগ্রাম বোট ক্লাব, এসএওসিএলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।
সভায় সিদ্ধান্ত হয়, নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, আর্কিটেক্ট, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনা করে চূড়ান্ত প্রস্তাব তৈরি করা হবে।
