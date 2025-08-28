  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে কাভার্ডভ্যানে মিললো ৮০ হাজার পিস ইয়াবা, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১০:০২ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় অভিযান চালিয়ে ৮০ হাজার পিস ইয়াবাসহ কাভার্ডভ্যানের চালক ও হেলপারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উপজেলার চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের কেঁওচিয়া ইউনিয়নে খুনী বটতল এলাকা থেকে বুধবার (২৭ আগস্ট) তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- গাজীপুরের টঙ্গী থানাধীন এরশাদনগর এলাকার ইউসুফ মাঝির ছেলে মোহাম্মদ হাসান (২৭) ও চাপাইনবাবগঞ্জের এনায়েতপুর ইউনিয়নের দায়মপুর গ্রামের আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে আব্দুল কুদ্দুছ (৩০)।

সাতকানিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ওমর মোহাম্মদ সুদীপ্ত রেজা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি কাভার্ডভ্যান তল্লাশি করা হয়। এসময় কাভার্ডভ্যান থেকে ৮০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

তিনি জানান, ইয়াবা পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে কাভার্ডভ্যানের চালক ও হেলপারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কাভার্ডভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে।

