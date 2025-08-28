  2. জাতীয়

পর্যটন উপদেষ্টা

পারকি পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণকাজের সময় বাড়ানোর সুযোগ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের আনোয়ারা পারকি সমুদ্রসৈকতের আধুনিক কমপ্লেক্স নির্মাণকাজের সময় বাড়ানোর আর কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই এই পর্যটন কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ শেষ হবে।

বুধবার (২৭ আগস্ট) চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নির্মাণাধীন পর্যটন কমপ্লেক্স পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, পর্যটন কমপ্লেক্স চালু হলে পারকি সমুদ্রসৈকতে দর্শনার্থীরা সব ধরনের পর্যটন সুবিধা লাভ করবে। এরই সঙ্গে পারকি সৈকতও আধুনিক সৈকত হিসেবে নতুন পরিচিতি পাবে।

তিনি আরও বলেন, পানি সমস্যাসহ নানা কারণে পারকি সমুদ্রসৈকতে পর্যটন কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজের প্রকল্পের মেয়াদ কয়েক দফা বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু আর মেয়াদ বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

