জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা
২৪টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যেখানে সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন ও দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন চূড়ান্ত করার পাশাপাশি সংলাপের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে এসব তথ্য জানান কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।
ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে এবং তফসিল ঘোষণা করা হবে আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে।
আখতার আহমেদ বলেন, আমরা আগামী নির্বাচন নিয়ে কর্মপরিকল্পনা ২৪ ভাগে ভাগ করে প্রস্তুত করেছি। কর্মপরিকল্পনায় একটি কাজ আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এর একটি হচ্ছে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, নারী নেতৃত্বের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপ হবে।
‘এবার তিনটি ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। যাদের বয়স ১৮ বছর তাদের নিয়ে ভোটার তালিকা করবো’- বলেন ইসির এ জ্যেষ্ঠ সচিব।
